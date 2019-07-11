الفنان رام كابور ينتصر على شحومه المترهلة.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نجم مسلسل Bade Achhe Lagte Hain، رام كابور، هو حاليًا الأكثر شهرة بين ممثلي التليفزيون في الهند، بعد التحول الجسدي وفقدانه الكثير من وزنه الذي أذهل الجميع.

شارك كابور في وقت سابق من هذا الأسبوع متابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram سلسلة من الصور، وهو يتباهى بمظهره الجديد والأكثر رشاقة، وهو الأمر الذي نال اعجاب متابعيه وجمهور بالإضافة إلى زوجته.

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لم يقتصر الأمر على عشاق رام كابور فقط، بل نال استحسان عدد كبير من زملائه في الوسط الفني، وتساءلوا عن السر وراء فقدان الوزن بهذه الصورة الكبيرة.

في مقابلة مع “مومباي ميرور”، تحدث رام كابور عن رحلته مع “التخسيس”، وكشف الممثل أنه كان قد قرر قبل عامين من التخلص من كل هذه الشحوم الزائدة، والتمتع بجسد رشيق ولياقة بدنية عالية في الوقت الذي بلغ 45 سنة.

وأضاف بقوله إنه كان يزن ما يقارب 130 كلغ عندما بدأ رحلة فقدان الوزن. لذلك، دعونا نلقي نظرة على بعض صور الممثل قبل خسارة الوزن وبعده