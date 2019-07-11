مي سليم تُطلِّ مع إدوارد في "حواديث الشانزليزيه"

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""الخليج 365"" من بيروت: تشارك الفنانة مي سليم مع الفنان إدوارد في مسلسل جديد بعنوان "حواديت الشانزليزيه". حيث ظهرت في الصور التي نُشرَت خلال قطع قالب الحلوى التي ظهر فيها مدير التصوير أحمد فتحي ومهندس ديكور تامر اسماعيل ومصممة الأزياء ملك ذَو الفقار، والمنتج الفني فتحي اسماعيل.

يذكر أن المسلسل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولته إلى "إدوارد وسليم"، داليا مصطفى وانجي المقدم. علماً أنه يتألف من من 45 حلقة تدور أحداثها في قالبٍ اجتماعي تشويقي بفترة الخمسينات داخل مصر. Advertisements

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