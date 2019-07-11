اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان ماجد المهندس أغنيته بعنوان "هذي جدة" استعداداً لإحياء الحفل الختامي المقرر بتاريخ 19 يوليو الجاري ضمن فعاليات #موسم_جدة الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية ويهدي "المهندس" أغنيته لأهالي جدة عروس البحر الأحمر. وهي من كلمات عبد الله الملحم وألحان فايز السعيد. علماً أنه سيُحيي حفلاً آخر في السعودية بمدينة أبها وذلك ضمن "حفلات موسم صيف عسير" بتاريخ 21 يوليو الجاري في مسرح طلال مداح

بعدها، سيتوجه الى المملكة المغربية ليُحيي حفله في مهرجان "إفران الدولي" بنسخته الرابعة تحت رعاية ملك المغرب. ثم سيلتقي الجالية العربية في لندن بتاريخ 13 أغسطس 2019 بحفلٍ من تنظيم شركة روتانا. فيما يلي رابط الأغنية من صفحته على "تويتر"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجد المهندس يُطلِق جديده "هذي جدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.