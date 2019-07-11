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شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تكشف عن "أفيش" فيلم "ماكو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة منة فضالى عن أفيشها ضمن فيلم "ماكو" الذى تؤدى فيه دور "مايا"، ووصفت العمل بالتجربة المختلفة.
العمل بطولة السورى قصى خولى، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.
"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ ملىء بالذكريات.
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