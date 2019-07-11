شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الجزائر.. مصطفى شعبان: برافو وهحضر معاكوا فى الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم مصطفى شعبان، منتخب الجزائر بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا على ستاد السويس، ونشر شعبان صورة للفريق وعلم الجزائر وعلق عليها، " الجزائر الف مبروك المنتخب الجزائري الشقيق.. براڤو الأبطال.. هاحضر النهائي معاكو فى الاستاد للتشجيع".





وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1، والتى جمعت المنتخبين على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

مصطفى شعبان قدم خلال شهر رمضان مسلسله "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وحقق من خلاله نجاحا ملفتا وظل "تريند" على موقع جوجل طوال الشهر، وشاركه فى البطولة محمود البزاوى ونجلاء بدر وعائشة بن أحمد ورشا بن معاوية وسناء شافع وأحمد خالد صالح.