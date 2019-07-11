صور.. "قصر السينما" يحتفى بمحمد فوزى بحضور الفنان سمير صبرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ندوة لمناقشة الفيلم التسجيلى "أمير البهجة"، اليوم الخميس، وهو الفيلم الذى يتناول السيرة الذاتية للراحل محمد فوزى. وحضر الندوة الفنان تامر عبد المنعم ، ومخرج العمل د .حسين بكر والفنان سمير صبرى، والمخرج سمير سيف. يشار إلى أن قصر السينما تم افتتاحه يوم 27 يونيو الماضى، وذلك بعد التجديد والتطوير التى شهدها القصر فى العديد من قاعاته المختلفة، بعد أن تم إغلاقه عام 2016 بغرض تجديده. Advertisements

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