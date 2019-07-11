شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يهنئ منتخب الجزائر بالفوز على كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطرب رامى صبرى، منتخب الجزائر بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار فى المباراة التى جمعتهما فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا على ستاد السويس. ونشر رامى صورة علم الجزائر وعلق عليها:" ألف مبروك لشعب الجزائر ومنتخب الجزائر الفوز"

وتأهل منتخب الجزائر إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد تغلبه على منتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى 1 – 1، والتى جمعت المنتخبين على ملعب "السويس الجديد"، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة، التى تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجارى.

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