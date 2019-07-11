شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومحمد عبد الحافظ أبرز الحاضرين بعزاء شقيقة المطربة أمينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء شقيقة المطربة أمينة بمسجد الحامدية الشاذلية، والتى وافتها المنية يوم الإثنين الماضى، بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها وكان من ضمنهم الفنان أشرف زكي ومحمد عبد الحافظ وعزوز عادل وأحمد بجة وهند عاكف والملحن محمد عبد المنعم وأيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق.







وتم دفن الراحلة بمقابر العمود إبياصة بالإسكندرية، وكانت بمثابة كل شىء بالنسبة لأمينة، فلم تكن الشقيقة الكبرى فحسب بل كانت بمثابة الأم والأب بعد وفاتهما.

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وكانت المطربة أمينة أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة العربية السعودية، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها يوم الأحد إلى القاهرة.

يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية ، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.