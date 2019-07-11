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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صديقة ليوناردو دى كابريو تظهر بدونه فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة كاميلا مورنو صديقة النجم ليوناردو دى كابريو فى أبهى صورها أثناء وجودها بشوارع مدينة نيويورك خلال الساعات الأخيرة.
كاميلا التى ترتبط بعلاقة صداقة مع النجم ليوناردو دى كابريو ظهرت خلال الصور بعيدًا عنه حيث لم يتواجد فى أى لقطة وهو الأمر الذى أرجعه التقرير المنشور فى موقع ديلى ميل إلى وجودها فى مناسبة بصحبة والدها ماكسيمو.
جدير بالذكر أن ليوناردو وأثناء آخر ظهور له بصحبة صديقته خلال الأسبوع الماضى حرص على إخفاء وجهه، لذا أكد تقرير "ديلى ميل" أن النجم الشهير يفضل فى الأيام الأخيرة عدم الظهور بجانب صديقته.
كاميلا مورنو
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