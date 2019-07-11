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المطربة أمينة تتلقى عزاء شقيقتها بمسجد الحامدية الشاذلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل مراسم عزاء شقيقة المطربة أمينة بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين والتى وافتها المنية فجر الإثنين الماضى بعد أزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، وتم دفن الراحلة بمقابر العمود إبياصة بالإسكندرية.

 

كانت المطربة أمينة أحيت حفلين غنائيين الخميس والسبت الماضيين بالمملكة العربية ، وأدت مناسك العمرة هناك قبل عودتها يوم الأحد إلى القاهرة.

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يشار إلى أن أمينة طرحت مؤخرًا أغنية "السهرة ولعانة"، وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في ألبومها الأخير"اللي راحوا"، باللهجة الخليجية ، كنوع موسيقي جديد تقدمه أمينة في الفترة الأخيرة، الأغنية كتب كلماتها ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، والفيديو كليب من إخراج جميل جميل المغازي.

 

 

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