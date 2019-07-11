بالصور| بحضور سمير صبري.. عرض "أمير البهجة" عن مشوار محمد فوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عرض نادي السينما التسجيلية بقصر السينما منذ قليل فيلم "أمير البهجة"، وعقب العرض تم عقد ندوة عن الفيلم حضرها حسين بكر مخرج العمل، والفنان سمير صبري والمخرج سمير سيف، وأدارها الفنان تامر عبدالمنعم مدير القصر . الفيلم يحكي السيرة الذاتية للفنان الراحل محمد فوزي، ونال العرض إعجاب الفنانين والسينمائيين الشباب . من ناحية أخرى، يحل الفنان خالد الصاوي يوم الأحد ٢١ يوليو الجاري ضيفًا على قصر السينما، من خلال فعالية نجم وندوة، ويُعرض له فيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد، وعقب العرض تُقام ندوة معه يديرها الفنان تامر عبدالمنعم .

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