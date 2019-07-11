"البيت الفني" يمد عرض "بيت الأشباح" لأسبوعين على المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، قرارًا بمد عرض مسرحية "بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني، لمدة 15 ليلة، ابتداءً من الجمعة 12 يوليو الجاري.

"بيت الأشباح" تُقدم على خشبة المسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، وأكد مختار أن مد العرض يأتي بسبب الإقبال الجماهيري الذي تشهده المسرحية منذ افتتاحها يونيو الماضي.

"بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.