مصطفى شعبان لمنتخب الجزائر: "برافو وهاحضر النهائي معاكم في الاستاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص الفنان مصطفى شعبان على تهنئة المنتخب الجزائري، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار، في مبارة اليوم الخميس ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب في تعليقه على صورة للمنتخب الجزائري وعلم الجزائر نشرها عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الجزائر ألف مبروك المنتخب الجزائري الشقيق، براڤو الأبطال، هاحضر النهائي معاكو في الاستاد للتشجيع".

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وكتب عبر "تويتر": "ألف مبروك المنتخب الجزائري الرائع، وإن شاء الله هاستمتع بالفرجة عليكو في النهائي، أنا هاحضر النهائي في الاستاد للتشجيع، بطولة منظمة ورائعة ومشرفة".

جدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "أبو جبل".