"فريق يرفع الرأس".. تعليقات نجوم الفن على فوز الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تفاعل نجوم الفن مع فوز المنتخب الجزائري على نظيره الإيفواري، بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بهدف لكلا منهما.
ونرصد لكم في هذا التقرير تعليقات نجوم الفن.
عمرو عبدالجليل
نشر الفنان عمرو عبدالجليل، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمنتخب الجزائر، وكتب عليها: "مبروك لرجال الجزائر".
رامي صبري
نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلم الجزائر، وكتب عليها: "ألف مبروك لشعب الجزائر ومنتخب الجزائر الفوز".
أمير طعيمة
نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة علق بها على فوز منتخب الجزائر، وكتب فيها: "فريق بيلعب ١٢٠ دقيقة بنفس الروح و الرجولة والأداء يستحق الفوز، برافو جمال بلماضي العالمي ورجالة الجزائر الفوز والأداء، فريق يرفع الرأس".
عمرو سعد
نشر الفنان عمرو سعد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لمنتخب الجزائر، وكتب عليها: "مبروك لرجال الجزائر".
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