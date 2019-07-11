بالفيديو| بعد خضوعها لعملية تكميم معدة.. وعد البحري تطمئن جمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

خضعت المطربة السورية وعد البحري مؤخرًا لعملية تكميم المعدة، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة لها من داخل المستشفى، معلقة "الحمد لله على نعمة الصحة ورحمة الله.. ادعولي".

وحرصت بعدها بساعات على طمأنة جمهورها، بنشر فيديو ظهرت خلاله وهي تغني أغنية "براجع نفسي" للمطربة شيرين عبدالوهاب، معلقة "أنا بخير الحمد لله.. وحشتوني".

يُذكر أن أخر ألبومات وعد البحري حمل اسم "فرحتي بيك"، وأطلقته في يوليو من العام الماضي 2018.

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