فيفي عبده تهنئ منتخب "الجزائر" وتتمنى فوزه بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئة منتخب الجزائر، عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار، ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية. ونشرت فيفي عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة لعلم الجزائر معلقة "مبرووووك وعقبال البطولة". يُذكر أن منتخب الجزائر واجه مساء اليوم الخميس في ستاد السويس، منتخب كوت ديفوار، وفاز بركلات الترجيح.

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