شاهد: محمد عبده يحيّي “الباحة العذراء” بـ”عروس الصيف وأحلام الشتا”

توافدت جموع كبيرة، مساء يوم الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية، لحضور حفل المطرب محمد عبده والمطربة المصرية أنغام.

فيما التقى «أبو نورة» بأكثر من 5 آلاف من جمهوره في منطقة الباحة، وشدا على مسرح القرية التراثية في مراوة بعدد من أغانيه منها «الباحة العذراء» من كلمات وألحان خالد الباهوت، وأتبعها بأغنية «كلما نسنس من الغربي هبوب» من كلمات الأمير خالد الفيصل، تلتها كوكبة من أغان عاطفية ووجدانية منها «على البال»، وتجاوب الجمهور مع موسيقاه الكلاسيكية والمحدثة. وردد الحضور أكثر من مرة بصوت واحد «أبو نورة» ليتفاعل معهم بإدخال اسم الباحة في الجمل المغناة. ونشر رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، صورًا من الاستعدادات للحفل، والإقبال الكثيف، وعلّق بالقول:“محمد عبده وأنغام في الباحة“. والحفل“يأتي ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة جدة، يوم 23 يونيو الماضي.

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