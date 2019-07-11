" نقيب الممثلين " أول الحضور فى عزاء شقيقة المطربة أمينة

حرص الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، على تقديم واجب العزاء في الراحلة عزة الفخراني، شقيقة المطربة أمينة، المقام حاليًا بمسجد ودار مناسبات الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وكانت عزة وافتها المنية فجر الاثنين الماضي، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها، وشيع جثمانها بمسقط رأسها في الإسكندرية.
وفي سياق آخر شاركت أمينة والمطرب العراقي محمد السالم في إحياء حفل غنائي ضخم على المسرح الروماني ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية بحضور كامل العدد للأسر من مختلف الجاليات يوم الأحد الماضي.
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