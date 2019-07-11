فنانة شابة لمعت وتألقت خلال العديد من الادوار الفنية وتحديدا في عالم الدراما، وعرفها الجمهور من خلال ملامحها المميزة، واطلق عليها البعض " سندريلا الجيل الجديد " إنها الفنانة ايمان سلامة.
نشأتها
ولدت في مدينة القاهرة ، تخرجت من مدرسة سانت فاطيما، ثم التحقت بجامعة أكتوبر للسياحة و الفنادق ، ثم اتجهت بعد ذلك إلي مجال التمثيل وتميزت خلاله بعدد منالادوار التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .
بدايتها في التمثيل
دخلت عالم التمثيل عن طريق الصدفة من خلال احدى صديقاتها حيث اجمع على موهبتها كل من رأوها و أطلقوا عليها انها شبية الـ " سندريلا " سعاد حسني، وكان اول المخرجين الذين اكتشفوها هو المخرج محمد النقلي و
أعمالها الفنية
" الأب الروحي ، يونس ولد فضة ، سلسال الدم ، الضاهر ، العراف ، كاريوكا الثلاثة يشتغلونها ، نونة المأذونة ، حرمت يا بابا ، سيرة حب " .
أنشطتها المفضلة
تفضل ممارسة الرياضة بشكل مستمر ، و الجلوس على البحر وسط الطبيعة الجاذبة .
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان سلامة.. سندريلا الجيل الجديد التى خطفت قلوب الجمهور فى الأب الروحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.