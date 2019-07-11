إيمان سلامة.. سندريلا الجيل الجديد التى خطفت قلوب الجمهور فى الأب الروحى

فنانة شابة لمعت وتألقت خلال العديد من الادوار الفنية وتحديدا في عالم الدراما، وعرفها الجمهور من خلال ملامحها المميزة، واطلق عليها البعض " سندريلا الجيل الجديد " إنها الفنانة ايمان سلامة.

نشأتها

ولدت في مدينة القاهرة ، تخرجت من مدرسة سانت فاطيما، ثم التحقت بجامعة أكتوبر للسياحة و الفنادق ، ثم اتجهت بعد ذلك إلي مجال التمثيل وتميزت خلاله بعدد من

الادوار التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

بدايتها في التمثيل

دخلت عالم التمثيل عن طريق الصدفة من خلال احدى صديقاتها حيث اجمع على موهبتها كل من رأوها و أطلقوا عليها انها شبية الـ " سندريلا " سعاد حسني، وكان اول المخرجين الذين اكتشفوها هو المخرج محمد النقلي و

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شاركت في مسلسل " حرمت يا بابا عام 2009 ، نونة المأذونة ، كاريوكا ، العراف، الثلاثة يشتغلونها ، يونس ولد فضة ، سلسال الدم ، الضاهر ، الاب الروحي" .

أعمالها الفنية

" الأب الروحي ، يونس ولد فضة ، سلسال الدم ، الضاهر ، العراف ، كاريوكا الثلاثة يشتغلونها ، نونة المأذونة ، حرمت يا بابا ، سيرة حب " .

أنشطتها المفضلة

تفضل ممارسة الرياضة بشكل مستمر ، و الجلوس على البحر وسط الطبيعة الجاذبة .