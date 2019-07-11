هكذا هنأ أمير كرارة أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده

هنأ الفنان امير كرارة بالفنان احمد صلاح حسني بعيد ميلاده الـ40 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
ونشر أمير كرارة صورة جمعته بأحمد صلاح حسني، وعلّق عليها قائلًا :" كل سنه وانت طيب يا سونس، أخويا حبيبي، ربنا يكرمك وإن
يذكر أن آخر الأعمال السينمائية لأمير كرارة فيلم "كازبلانكا" بطولة خالد عادل، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل ومن إخراج عبدالرحمن ابو غزالة.
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