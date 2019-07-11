هكذا هنأ أمير كرارة أحمد صلاح حسني بعيد ميلاده

هنأ الفنان امير كرارة بالفنان احمد صلاح حسني بعيد ميلاده الـ40 عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ونشر أمير كرارة صورة جمعته بأحمد صلاح حسني، وعلّق عليها قائلًا :" كل سنه وانت طيب يا سونس، أخويا حبيبي، ربنا يكرمك وإن

شاء الله السنه الجاية تدغدغ الكوكب".

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يذكر أن آخر الأعمال السينمائية لأمير كرارة فيلم "كازبلانكا" بطولة خالد عادل، إياد نصار، وعمرو عبد الجليل ومن إخراج عبدالرحمن ابو غزالة.