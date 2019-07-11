نشوى مصطفى تكشف شخصية مصمم فستان حفل زفاف نجلها

أكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها سعيدة بالتعليقات التى وصلتها على تصميم فستانها الذى قامت بارتدائه خلال حفل زفاف نجلها الوحيد عبد الرحمن.

وتابعت نشوي في تصريحات صحفية، أن الفستان من تصميم شخص سورى الجنسية أتى إلى مصر حديثًا،

وقد جاءت التعليقات بأن الفستان محتشم وشيك.

وأضافت نشوى، أن الأم لا تشعر بعد زواج نجلها مباشرة بأنه قد ترك البيت نظرًا لأن معظم من هم فى سنه يسافرون لقضاء

الإجازة برفقة أصدقائهم خارج المنزل، إلا أن هذا الأمر قد تشعر به مع نجلتها بعد زواجها خلال الفترة القادمة.

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها عبد الرحمن بأحد الفنادق بالقاهرة، الجمعة الماضي، وحرص العديد من الفنانين على الحضور، ومنهم ماجد الكدواني وعلي ربيع ولقاء سويدان وإدوارد ورانيا فريد شوقي وغيرهم.