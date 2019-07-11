أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد متعاونًا مع الملحن "عزوف" والشاعر عبد اللطيف آل
وقد تم رسم لحن لها حمل الكثير من الأحاسيس التي قادتها كلمات الأغنية المعبرة عن الحب الصادق، وتم وضع توزيع موسيقي لها يحمل إيقاعات غنائية دمجت من الألوان الغنائية الخليجية والعربية، قام بها المايسترو مهندخضر، ليتم إسناد مهمة المكس والماسترينغ لمهندس الصوت جاسم محمد.
وأعرب فؤاد عبد الواحد عن إعجابه باللحن الذي وضعه الملحن "عزوف"، مؤكدًا سعادته بالتعاون معه فيها في تجربة يتوقع أن يكون لها صدى جميل لدى الجمهور.
وقال إنها تحمل كلمات عاطفية من الشاعر عبد اللطيف آل
كنت حاضر في غيابك .. مرّك الطاري وجابك
جيّتك كانت جريئة .. وما ملك خطوتك خوف
ما ترددت فـ حظورك .. جيتني تسابق غيابك
ما حسبت حساب خوفك .. و ما تحدَّتك الظروف...
وقد طرحت أغنية "في غيابك" عبر القناة الرسمية الخاصة لفؤاد عبد الواحد في الموقع الشهير "يوتيوب"، الى جانب توزيعها الى مجموعة كبيرة من الإذاعات الخليجية والعربية، ووضعها ضمن المكتبات الموسيقية الالكترونية المتنوعة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فؤاد عبد الواحد يطرح أغنيته الجديدة "في غيابك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.