فيديو.. فؤاد عبد الواحد يطرح أغنيته الجديدة "في غيابك"

أطلق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد متعاونًا مع الملحن "عزوف" والشاعر عبد اللطيف آل

الشيخ، أغنية جديدة حملت عنوان "في غيابك".

وقد تم رسم لحن لها حمل الكثير من الأحاسيس التي قادتها كلمات الأغنية المعبرة عن الحب الصادق، وتم وضع توزيع موسيقي لها يحمل إيقاعات غنائية دمجت من الألوان الغنائية الخليجية والعربية، قام بها المايسترو مهند

خضر، ليتم إسناد مهمة المكس والماسترينغ لمهندس الصوت جاسم محمد.

وأعرب فؤاد عبد الواحد عن إعجابه باللحن الذي وضعه الملحن "عزوف"، مؤكدًا سعادته بالتعاون معه فيها في تجربة يتوقع أن يكون لها صدى جميل لدى الجمهور.

وقال إنها تحمل كلمات عاطفية من الشاعر عبد اللطيف آل

الشيخ الذي يجدد التعاون معه مرة أخرى، حيث تقول كلماتها:

كنت حاضر في غيابك .. مرّك الطاري وجابك

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جيّتك كانت جريئة .. وما ملك خطوتك خوف

ما ترددت فـ حظورك .. جيتني تسابق غيابك

ما حسبت حساب خوفك .. و ما تحدَّتك الظروف...

وقد طرحت أغنية "في غيابك" عبر القناة الرسمية الخاصة لفؤاد عبد الواحد في الموقع الشهير "يوتيوب"، الى جانب توزيعها الى مجموعة كبيرة من الإذاعات الخليجية والعربية، ووضعها ضمن المكتبات الموسيقية الالكترونية المتنوعة.

