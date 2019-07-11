شاهد.. إدوارد لرامز جلال: وحشتني يا صاحبي

نشر الفنان إدوارد مقطع فيديو له برفقة الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وظهر إدوارد ورامز خلال عدد من الأعمال الفنية التى جمعتهما وعلق قائلًا "‏وحشتني يا صاحبي". واحتفل الفنان إدوارد مؤخرًا مع فريق عمل مسلسله الجديد، "حواديت الشانزليزيه"، بـ"تورتة" مكتوب عليها اسم المسلسل، من خلال صورة خاصة مع نجوم العمل. الجديد، "حواديت الشانزليزيه"، بـ"تورتة" مكتوب عليها اسم المسلسل، من خلال صورة خاصة مع نجوم العمل. ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، إدوارد، مي سليم، إنجي المقدم، داليا مصطفى. Advertisements وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي تشويقي في فترة الخمسينيات داخل مصر، والمسلسل مكون من 45 حلقة. مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، بالإضافة إلى أحمد فتحي مدير التصوير، وتامر إسماعيل مهندس ديكور، وملك ذَو الفقار مصممة أزياء، وفتحي اسماعيل منتج فني.

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