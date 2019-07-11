عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد.. ويستعد لحفلته باليونان

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل فى إحدى جزر اليونان للعام الثانى على التوالى، حيث اصطحب الفنانة دينا الشربينى فى الحفل الذى قدمه العام الماضى خلال شهر يوليو.

ويستعد عمرو دياب أيضا لطرح ألبومه الجديد مطلع شهر أغسطس المقبل بعدما استقر على أكثر من 90% من أغانى الألبوم الذى

يتعاون فيه مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وغيرها من الأسماء التي اعتاد الهضبة العمل معهم خلال السنوات الأخيرة.

عمرو دياب، أطلق العام الماضى ألبوم كل حياتى وضم الألبوم 13 أغنية، هي: "يا ساحر، يتعلموا، هدد،

كل حياتي، كنت في بالي، باين حبيت مع مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب، يا هناه، تعالي، ده لو اتساب، ملاك الحسن، أنت مغرور، قالك ندم".

وتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي