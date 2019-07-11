يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل فى إحدى جزر اليونان للعام الثانى على التوالى، حيث اصطحب الفنانة دينا الشربينى فى الحفل الذى قدمه العام الماضى خلال شهر يوليو.
ويستعد عمرو دياب أيضا لطرح ألبومه الجديد مطلع شهر أغسطس المقبل بعدما استقر على أكثر من 90% من أغانى الألبوم الذىيتعاون فيه مع الشاعر خالد تاج الدين، والملحن عمرو مصطفى، وغيرها من الأسماء التي اعتاد الهضبة العمل معهم خلال السنوات الأخيرة.
عمرو دياب، أطلق العام الماضى ألبوم كل حياتى وضم الألبوم 13 أغنية، هي: "يا ساحر، يتعلموا، هدد،
وتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو دياب يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد.. ويستعد لحفلته باليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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