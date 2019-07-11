ياسمين صبرى: تواجدي في السينما الأمريكية يقترب

صرحت الممثلة ياسمين صبرى خلال حوارها مع مجلة vogue بنسختها العربية أن انضمامها إلى السينما الأمريكية لم يعد صعبا فى ظل تألق عدد من الممثلين من أصل عربى مؤخرا وعلى رأسهم النجم رامى مالك صاحب جائزة الأوسكار.
ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل حكايتى فى موسمدراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.
مسلسل حكايتى ضم كل من تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة
ياسمين صبري كانت قد تراجعت عن منشورها ضد مصابى متلازمة داون، وأثبتت حسن نواياها فكتبت مجدد منشورا أكثر وضوحا: "أحب وأقدر إخوتي وأصحابي من أصحاب متلازمة الحب، وأعتذر عن أي خطأ غير مقصود لم أتعمده وأقدم احترامي بإنجازاتهم وقدراتهم لهم ولأهاليهم جزيل الاحترام والتقدير".
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