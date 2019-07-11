فن ومشاهير

مروان خورى يلغى حفله غداً بسبب وفاة والدته

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رحلت نسيما مارون نطانيوس، والدة الفنان اللبناني مروان خوري، عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض .

 

ونشر مروان خوري، تفاصيل الجنازة والعزاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إذ يُشيع جثمانها، غدا

الجمعة، في كنيسة عشميت، بينما يستقبل العزاء، يومي السبت والأحد، في دار رعية الكنيسة نفسها .

 

و كان من المفترض أن يحيي مروان خوري، حفلا غنائيا، غدا الجمعة، لكنه

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أعلن اعتذاره عن حضور الحفل، إذ كتب، "أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين وخصوصا الذين حجزوا لحفلة الجمعة، في أحد المنتجعات، وذلك لعدم تمكني من إحياء الحفل في وقته وتأجيله لموعد آخر يعلن عنه في حينه وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرة وشكرا لكم لتفهمكم " .
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