رحلت نسيما مارون نطانيوس، والدة الفنان اللبناني مروان خوري، عن عالمنا، صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض .
ونشر مروان خوري، تفاصيل الجنازة والعزاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إذ يُشيع جثمانها، غداالجمعة، في كنيسة عشميت، بينما يستقبل العزاء، يومي السبت والأحد، في دار رعية الكنيسة نفسها .
و كان من المفترض أن يحيي مروان خوري، حفلا غنائيا، غدا الجمعة، لكنه
كانت هذه تفاصيل خبر مروان خورى يلغى حفله غداً بسبب وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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