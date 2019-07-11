شكرا لقرائتكم خبر عن "حواديت الشانزليزيه" يجمع الشقيقتين مى سليم ودانا حمدان للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذى انطلق تصويره أمس الأربعاء فى الديكور الرئيسى للعمل بمدينة الإنتاج الاعلامى، مشاركة الشقيقتين مى سليم ودانا حمدان سوياً، حيث تجتمعان فى الدراما للمرة الثالثة، ومن المقرر أن تلتقيا فى التصوير بعد شهر خاصة وأن مى بدأت مشاهدها أمس بينما تبدأ دانا دورها بعد شهر.



مى سليم ودانا حمدان

واجتمعت مى بشقيقتها دانا حمدان فى الدراما للمرة الأولى خلال مسلسل "اختيار اجبارى" تأليف حازم متولى وإخراج مجدى السميرى وشارك فى بطولته خالد سليم وأحمد زاهر وكريم فهمى وانجى المقدم، هيدى كرم، فراس سعيد، انجى أبو زيد، محمود حجازى، زينة مكى، سلوى محمد على، فاطمة ناصر، أحمد كمال، هند عبد الحليم ونور ايهاب.



مى سليم وشقيقتها دانا حمدان

Advertisements

أما الظهور الثانى للشقيقتان سوياً كان عبر مسلسل "واكلينها والعة – سبع صنايع" الذى قامت ببطولته مى سليم وشريف رمزى، حيث شاركت دانا كضيفة شرف فى حلقة من حلقات العمل الذى اعتمد على مشاركة العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات وأبرزهم أمير كرارة، محمد فؤاد، مصطفى قمر، رانيا يوسف، نيكول سابا، هانى رمزى، أحمد رزق، خالد سليم.



الشقيقتان مى سليم ودانا حمدان

مسلسل حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وبطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارعها وشعبها.