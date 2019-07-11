شاهد.. أفيشات العرض المسرحى "سينما مصر" قبل افتتاحه الأحد المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح المخرج خالد جلال، العرض المسرحى "سينما مصر" الأحد المقبل على مسرح مركز الإبداع الفنى التابع لصندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا المصرية، عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل من استوديو المواهب بمركز الإبداع. العرض يعتمد على إعادة تجسيد أشهر مشاهد السينما المصرية وتجميعها فى سياق درامى واحد يعتمد على رؤية المخرج خالد جلال، بطولة مجموعة من شباب الموهوبين، هم: أحمد الحسيني محمد عبده إيمان غنيم حسن عبدالله مروة عيد رأفت زين إيمان الشريف محمد ماضي هاله مرزوق زياد زعتر مايا ماهر رامي عبد المقصود مريم الجندي محمد العربي نيهال فهمي باهر النويهي أميرة ابوزيد أحمد فوزي نورهان المرحومي صالح عبد النبي بسنت صيام ريهام الشنواني ريهام محي عمرو بهي سيف الديب محمود الفرماوي أحمد سعد والي علاء النقيب ميشيل ميلاد نيفين بطرس دلال الخميسي عبدالله التهامي امير الحسيني خالد الشامي Advertisements ربيعة رفيع بلال علي خالد إبراهيم سلمى خطاب هيثم حسام محمد عبد الظاهر عبير طنطاوي حبيبة حاتم فرح حاتم أحمد يحيى آلاء علي امل ايميل عمرو كمال بدير بسمه ماهر دينا السيد دينا عماد فاروق قاسم غادة طلعت ابراهيم صابر ابراهيم طلبة خليفة سمير مها حمدي منار الشاذلي محمد علي معتصم عبد العزيز نهى جابر رنا خطاب رحاب نصر رباب القعيد شريف عبد ربه شيماء عباس شيماء منصور يذكر أن المخرج خالد جلال خرج من تحت عباءته العديد من النجوم تلقوا التدريب على فنون التمثيل بمركز الإبداع وأشهرهم محمد شاهين ونضال الشافعى وسامح حسين ومحمد فراج وهشام إسماعيل وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وغيرهم.

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