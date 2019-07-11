شكرا لقرائتكم خبر عن "أكل العيش" يجمع أصالة وأنغام فى السعودية رغم الخلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الفنية فى الفترة الماضية، حربًا كلامية بين الفنانة أنغام والسورية أصالة، على خلفية زواج الأولى من الموزع أحمد إبراهيم، المتزوج من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة، الأمر الذى جعل المطربة السورية تتهم أنغام بتخريب البيوت.

أنغام كان لها تعليقًا صادمًا على موقف أصالة، إذ قالت فى تصريحات تليفزيونية: "واحد حر، بصراحة يعنى انتوا مالكو، انتوا تعبانين فى حاجة يعنى حد خد منكم حاجة.. اللى يزعل يتفلق"، أما أصالة فردت: «أخرجت أنغام من حساباتى وزواجها من أحمد إبراهيم تسبب فى تدمير عائلة».

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ورغم كل هذا الخلاف إلا أن "أكل العيش" جمع بين الثنائى فى حفلين متتالين بالباحة السعودية، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه، ونشرت الصحف السعودية تقارير حول إصرار إحدى شركات الغناء على جمعهما فى محفل واحد بكل فاعلية غنائية، لاسيما أنها جمعتهما فى أبريل الماضى فى الرياض على مسرح الملك فهد بن عبدالعزيز، فى خطوة تهدف للصلح بينهما.

وأحيت أنغام أمس الأربعاء حفلها برفقة الفنان السعودى القدير محمد عبده، بينما ستحيى أصالة حفلتها اليوم الخميس برفقة المطرب عبادى الجوهر.