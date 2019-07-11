شكرا لقرائتكم خبر عن تومى عمران.. غلق حسابات الفنان السعودى بعد وفاته متأثرا بورم فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجعة أصابت الكثيرين، بعد وفاة المغنى وعارض الأزياء السعودى، تومى عمران، الذى توفى متأثرا بورم فى الدماغ، عن عمر 30 عاما.

تومى عمران فى ميدان التحرير

وكشفت شقيقة الفنان الراحل، فى تصريحات صحفية، أن شقيقها كان يقضى إجازته معها فى مدينة الخبر، قبل أن يسقط فجأة مغشياً عليه، حيث كان يعانى من ورم فى الدماغ ولم يكن يعرف بذلك، الأمر أى فرد من عائلته.



تومى عمران فى زيارته للقاهرة

وأضافت شقيقة الفنان الراحل، أنه دخل فى غيبوبة لمدة شهرين، وتوفى يوم 12 يونيو الماضىن ودفن فى اليوم التالى، وأنهم كانوا فى حالة نفسية سيئة بعد وفاته لذلك لم يفكروا فى إعلان نبأ وفاته فى وقتها.



تومى عمران

وبمجرد إعلان وفاة الفنان الراحل، أغلقت معظم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وحذف الصور التى كانت موجودة عليها.

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تومى عمران فى طفولته

يشار أن تومى عمران، ولد فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية من أب سعودى وأم تركية، وعاش حياته فى فرنسا، وكانت زيارته الأولى للمملكة، وهو فى عمر 15 عاماً للحصول على البطاقة الشخصية.



تومى عمران فى الطفولة



الشاب تومى عمران



تومى فى ميدان التحرير بالقاهرة



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