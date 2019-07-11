شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من طرحه.. برومو فيلم BLACK WIDOW يحقق هذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق برومو فيلم BLACK WIDOW ردود فعل واسعة منذ طرحه على يوتيوب قبل شهر من الآن، وتحديداً فى العاشر من يونيو، وهو الأمر الذى ظهر فى كم مشاهدات الفيلم الذى تقوم ببطولته النجمة سكارليت جوهانسون حيث تخطى عشر مليون مشاهدة.

الفيلم من إنتاج شركة "مارفيل" وتدور أحداثه حول عميلة المخابرات الروسية التى تحالفت مع المخابرات الأمريكية رغم تجنيدها من قبل الروس فى البداية إلا أنها تآمرت علي روسيا بالتعاون مع القوات الأمريكية، كما يعد الفيلم هو أولى بطولات سكارليت جوهانسون المنفردة لشخصيتها الشهيرة خلال أحداث سلسلة avengeres التى حققت من خلالها نجاح كبير على مدار السلسلة، ومن المفترض طرح الفيلم عام 2020.

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