دانييلا سمعان تتحدّث عن زيادة وزنها

أكّدت دانييلا سمعان، زوجة اللاعب الإسباني فابريغاس، أنها فخورة بوزنها الذي زاد بين 5 وعشر كيلوغرامات، لأنّ هذه الزيادة كانت ثمن حريتها، التي استغلتها لتفعل ما تحب.

ونشرت عبر حسابها على "انستقرام"، منشوراً قالت فيه إنّ هذه الزيادة تعني بيتزا آخر الليل مع من تحبين، وتعني الحلوى الذي استمتعت بطعمها، وتعني أيضاً ذكرياتك في أيام العطلة الرائعة، وتعني أيضاً حريتك، وعفويتك وأن تفعلي ما تحبينه.

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دانييلا الأم لأربعة أولاد، والتي تحافظ على رشاقتها، لا تجد حرجاً في أن يزيد وزنها أحياناً، خصوصاً في العطلات، حين تقوم بالسفر وتذوّق مأكولات جديدة، وترك الحرية لنفسها لتأكل ما تشاء.

وفي منشورها، أرادت دانييلا أن تحفز النساء، كي لا يصبن بإحباط من زيادة وزنهن، التي تراها أمراً طبيعياً في العطلات الصيفية.