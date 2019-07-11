إليسا تتخطى القطيعة مع مروان خوري وهذا ما فعلته

بعد خلاف استمر سنوات، كسرت إليسا جمود العلاقة مع الفنان مروان خوري، وقامت بتعزيته بوفاة والدته.

وكتبت إليسا لمروان عبر "تويتر" "فقدان الإم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي".

مروان كتب تغريدة ردّ فيها على كل المعزين جاء فيها "إلى كل الذين تقدموا الي بالعزاء عبر الواتس اب او تويتر او اي وسيلة أخرى اتوجه بالشكر الكبير لمواساتكم وتعاطفكم واعتذر عن الردّ المباشر واسأل الله ان يبعد عنكم الألم والحزن".

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وكانت العلاقة قد انقطعت بين الفنانين بعد تعاونهما في أغنية "لو"، وما حكي عن انزعاج إليسا من أداء مروان لها في حفلاته، لتقع القطيعة بينهما، تخللها حرب إعلاميّة بين فانز الفنانين.

وقد لوحظ أن مروان لم يكتب لإليسا تغريدة بعد إعلان إصابتها بالسرطان، إلا أنها قررت كسر الجمود، وتعزية مروان برحيل والدته صباح اليوم.