بلقيس باكية وتتوجّه إلى إدارة "تويتر" بشكوى

تقدّمت الفنانة بلقيس بشكوى إلى إدارة تويتر، طالبة منها تفعيل خاصية تعديل التغريدات، لأنّها أحياناً تخطىء بكتابة كلمة وتكون أمام خيارين إما حذفها، وإما الإبقاء عليها مع أخطائها، ما قد يعرّضها للسخرية والتندّر.

وكتبت بلقيس "عزيزي تطبيق تويتر امنحني خاصية تعديل التغريدة في حال حدوث خطأ إملائي أو كتابة معلومة خاطئة بدلا عن الاضطرار لحذفها أو الإبقاء على الخطأ وسماع الهرطقات والطقطقة من كل جانب".

ورسمت وجهاً باكياً، لتعرب عن ضيقها من حجم التعليقات المتربّصة بالأخطاء.

تغريدة بلقيس

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متابعو بلقيس علقوا على تغريدتها، ونصحوها بقراءة التغريدة قبل نشرها، لأنها نادراً ما تغرّد.

يذكر أن أكثر من فنانة تعرضت للحرج بسبب اخطاء تويتر غير قابلة للاصلاح، مثل الفنانة اليسا التي عزت السبب الى نظاراتها التي لم تكن تضعها اثناء كتابتها تغريدة مليئة بالاخطاء.

كذلك الفنانة كارول سماحة التي كتبت تغريدة شهيرة يوم عزت الفنانة ميريام فارس "فلتركض روح والدك بسلام"، وتعرضت لحملة تنمر، مؤكدة أن ما حصل كان بسبب التصحيح التلقائي في هاتفها ولم تنتبه للخطأ إلا بعد مرور وقت على كتابة التغريدة وتداولها على نطاق واسع.