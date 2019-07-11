سيرين عبد النور غاضبة... ما علاقة نادين نجيم؟

أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن غضبها، بسبب تسريب معلومات قالت إنّها غير دقيقة عن العمل الذي تصوّره مع مجموعة MBC.

وكتبت سيرين عبر حسابها على "تويتر" تغريدة جاء فيها

"قرأت وسمعت بعض التكهنات والتحليلات المتعلّقة بعمل جديد ضخم يجمعني بـ MBC، بعضها من نسج الخيال، وبعضها الآخر "غير دقيق" حتى لا أقول أكثر! في كل الأحوال، سنُعلن قريباً وبشكل رسمي عن كل التفاصيل. بالانتظار، اطمئنوا: "الشغل ماشي" بقوة، والعمل "رح يكسّر الدنيا!" محبّتي".

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وكانت سيرين قد استاءت من تسريب خبر مفاده انّ المسلسل الذي تصوّره ومن المقرر أن يعرض عبر منصة شاهد بلاس، كان للفنانة نادين نجيم، التي اشترطت تصويره في موسم الخريف، إلا أنّ القيمين عليه رفضوا طلبها وارتأوا التصوير خلال الصيف ليعرض نهاية العام، فآل الدور إلى سيرين.

وقد تلقت سيرين سيلاً من التعليقات يتّهمها بأنّها دوماً بديلة لنادين، من حلولها في مسلسل الهيبة بطلة بعد انسحاب زميلتها، إلى حلولها عنها في المسلسل الجديد، ما يؤشر إلى أنّ جلسة المصالحة التي عقدتها الفنانة ماغي بو غصن للفنانتين لم تأت بثمارها، ولا تزال العلاقة بينهما متوترة.