مفاجأة.. الصور الأولى من دويتو محمد رمضان وسعد لمجرد

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها بجانب الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي يستعد لمشاركته في دويتو غنائي جديد، سيتم طرحه عبر الفضائيات خلال الفترة المقبلة، وعلق عليها قائلاً: «الأسطورة والمعلم.. ثقة في الله نجاح»،

وظهر رمضان في الصور التي التقطت له مع سعد في كواليس أغنيتهما التي يقوم المخرج حسام الحسيني بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام الجارية، وستحمل اسم نساي، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، وسيغني بها سعد باللهجة المغربية، فيما يقوم الفنان محمد رمضان بالغناء باللهجة المصرية.

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وكان محمد رمضان قد تعاون مع المخرج حسام الحسيني خلال الفترات الماضية، وقدما سوياً أغنية الملك ونمبر1، وقد حققت هذه الأعمال نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدات كبيرة.

زلزال، آخر أعمال محمد رمضان في التليفزيون

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جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «زلزال»، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم: ماجد المصري، ومنى عبدالغني، وهنادي مهنى، وسعيد الصالح، وحسام داغر، ومحمد سليمان، كما شهد عودة النجمة حلا شيحة للتمثيل بعد غياب دام أكثر من 10 سنوات، بعد أن قررت اعتزال التمثيل وارتداء النقاب والسفر مع زوجها إلى كندا والعيش هناك.

ومن المقرر أن يطرح لمحمد رمضان خلال الفترة المقبلة، فيلمه الكنز، الذي انتهى من تصويره منذ عدة أشهر وتأجل طرحه بدور العرض عدة مرات، ويشارك في بطولته محمد سعد، وأحمد حاتم، وأحمد رزق، وهند صبري، وروبي، وقد حقق جزؤه الأول نجاحاً كبيراً.