فؤاد عبد الواحد يطلق أغنيته الجديدة "في غيابك"... هذه هي التفاصيل

أطلق الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد؛ متعاوناً مع الملحن «عزوف» والشاعر عبداللطيف آل الشيخ، أغنية جديدة حملت عنوان: «في غيابك»؛ حيث رسم لها لحناً حمل الكثير من الأحاسيس التي قادتها كلمات الأغنية المعبرة عن الحب الصادق، وتم وضع توزيع موسيقي لها، يحمل إيقاعات غنائية دمجت من الألوان الغنائية الخليجية والعربية، بحسب تعبير الفنان فؤاد عبدالواحد، في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي صباح اليوم.. وأضاف البيان، أن الأغنية قام بتوزيعها المايسترو مهند خضر؛ ليتم إسناد مهمة المكس والماسترينغ لمهندس الصوت جاسم محمد.

فؤاد عبدالواحد: سعيد بالتعاون مع الملحن عزوف

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وأعرب فؤاد عبدالواحد خلال البيان ذاته، عن إعجابه باللحن الذي وضعه الملحن «عزوف»؛ مؤكداً سعادته بالتعاون معه فيها، في تجربة يتوقع أن يكون لها صدًى جميلٌ لدى الجمهور؛ خاصة وأنها تحمل كلمات عاطفية من الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، الذي يجدد التعاون معه مرة أخرى؛ حيث تقول كلماتها:

كنت حاضر في غيابك.. مرّك الطاري وجابك

جيّتك كانت جريئه.. وما ملك خطوتك خوف

ما ترددت فـ حظورك.. جيتني تسابق غيابك

ما حسبت حساب خوفك.. وما تحدَّتك الظروف...

وقد طرحت أغنية «في غيابك» عبر القناة الرسمية الخاصة لفؤاد عبدالواحد في الموقع الشهير «يوتيوب»، إلى جانب توزيعها على مجموعة كبيرة من الإذاعات الخليجية والعربية، ووضعها ضمن المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة.