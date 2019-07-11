رسالة خاصة من بلقيس إلى القائمين على “تويتر”

متابعة بتجــــــــــرد: توجّهت النجمة بلقيس برسالة إلى القيمين على موقع التدوين الأكثر شعبية “تويتر”، مطالبة إياهم بالقيام ببعض التعديلات المتعلّقة بطريقة الاستخدام.

وغرّدت عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “عزيزي تطبيق (تويتر) امنحني خاصية تعديل التغريدة في حال حدوث خطأ إملائي أو كتابة معلومة خاطئة بدلاً عن الاضطرار لحذفها أو الإبقاء على الخطأ وسماع الهرطقات والطقطقة من كل جانب”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.