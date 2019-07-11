متابعة بتجــــــــــرد: توجّهت النجمة بلقيس برسالة إلى القيمين على موقع التدوين الأكثر شعبية “تويتر”، مطالبة إياهم بالقيام ببعض التعديلات المتعلّقة بطريقة الاستخدام.
وغرّدت عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “عزيزي تطبيق (تويتر) امنحني خاصية تعديل التغريدة في حال حدوث خطأ إملائي أو كتابة معلومة خاطئة بدلاً عن الاضطرار لحذفها أو الإبقاء على الخطأ وسماع الهرطقات والطقطقة من كل جانب”.
الجدير ذكره أن آخر أعمال بلقيس فتحي الفنية كانت أغنية أغنية “أنا ما أعتقد”، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من بلقيس إلى القائمين على “تويتر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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