بعد غياب سنتين.. إنجين أكيورك يعود إلى جمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد غياب عن الدراما التركية دام سنتين، زفّ الممثل التركي الوسيم إنجين أكيورك خبرًا سعيدًا لجمهوره، معلنًا عن عودته إلى التمثيل بمسلسل تركي جديد يحمل اسم “إبنة السفير”.

وأعلنت الشركة المنتجة للعمل عن التعاون معه رسميًا أخيرًا. وسيبدأ عرض هذا العمل من كتابة نهير وعائشة كاتبتا “البحر الأسود”، خلال شهر تشرين الأول المقبل على محطة Star TV التركية.

غير أنه لم يتمّ الكشف بعد عن اسم النجمة التركية التي ستشارك أكيورك البطولة. وإشارة إلى أن العمل الدرامي الأخير للنجم التركي كان “حتى الممات” الذي قدّمه مع النجمة التركية فهرية إفتجان، زوجة النجم التركي بوراك أوزجيفيت.