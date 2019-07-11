فهرية إفجان تسحر متابعيها برقة صوتها وتغني لطفلها كاران

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة التركية فهرية إفجان مقاطع فيديو لطيفة عبر خاصية الـStory على حسابها الرسمي على انستغرام، شاركت فيها مع معجبيها طريقتها في تشجيع ابنها على النوم.

فقد قامت زوجة الممثل بوراك أوزجيفيت بالغناء لإبنها كاران المولود حديثاً أغنية تركية، فيما أخفت ملامحه عن الكاميرا واكتفت بإظهار حذائه الذي حفر عليه اسمه.

من جهة أخرى أعادت عدّة صفحات تابعة لمحبي النجمة فهرية إفجان، نشر المقاطع فيما أثنى محبوها على صوتها الجميل ووصفوه بالرقيق.