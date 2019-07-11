كندة حنا تستعرض موهبتها في الرقص الشرقي

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة السورية كندة حنا فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيه وهي تستعرض موهبتها في الرقص الشرقي. وقد علّقت كندة على الفيديو بالقول “#الإفطار_الأخير تدريبات الرقص الشرقي”. نُشير إلى أن الفيديو وثّق تحضيرات كندة حنا لفيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “الإفطار الأخير”.

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