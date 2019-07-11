ماجد المهندس يهدي عروس البحر الأحمر “هذي جدة”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم ماجد المهندس أحدث أعماله الغنائية “هذي جدة”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمتاجر الرقمية.

وشارك “المهندس” جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” رابط الأغنية، وعلق عليه قائلا: “إهداء إلى عروس البحر الأحمر، هذي جدة، كلمات عبد الله الملحم، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم، مكس وماستر جاسم محمد، الإشراف فائق حسن”.

وطرح البرنس ماجد المهندس حديثًا، أغنية جديدة “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم، توزيع وماسترينغ أحمد المهندس، من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويحيي الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا يجمعه بالفنانة داليا مبارك، يوم الجمعة 19 يوليو الجاري، بالصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.