بعد نجاح “3 أيام في الساحل” بالسعودية.. محمد هنيدي يؤدي مناسك العمرة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستقرام”، صورة تجمعه بالمخرج مجدي الهواري، وهما يرتديان ملابس الإحرام ويؤديان مناسك العمرة بالكعبة المشرفة.

وكان “هنيدي” و”الهواري” يتواجدان في المملكة العربية السعودية، لعرض مسرحية “3 أيام في الساحل”، التي استمرت 3 أيام خلال الفترة من 3 حتى 6 يوليو الجاري، ضمن فعاليات موسم جدة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت ومحمد محمود، وأحمد فتحي، وندى موسي، ومها أبو عوف، ومن تأليف حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.

ويواصل الفنان محمد هنيدي، التحضير لفيلمه الجديد “كينج سايز”، ويجسد فيه شخصية “عقلة الإصبع”، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كان فيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” الذي طرحه في عيد الفطر 2017، وشارك في بطولته درة، وباسم سمرة، وبيومي فؤاد، وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.