تونس ضيف شرف مهرجان "مالمو" للسينما العربية

تحل السينما التونسية ضيف شرف الدورة الـ9 لمهرجان "مالمو" للسينما العربية، التي تُقام في الفترة ما بين 4 - 8 أكتوبر/تشرين الأول بالسويد.

ويعد المهرجان الذي تأسس عام 2011، أكبر منصة للتعريف بالسينما العربية في الدول الإسكندنافية.

وإلى جانب عرض الأفلام ودعم المشاريع الجديدة، يحرص مهرجان "مالمو" كل عام على استضافة صناع ونجوم السينما العربية.

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وقال مؤسس ومدير المهرجان محمد قبلاوي، في بيان: "من السهل إدراك الإنجاز الذي يحدث في السينما التونسية المعاصرة والتي أصبح وجودها أمراً طبيعياً في كل المهرجانات الكبرى".

وأضاف: "كان اختيار هذه الصناعة الطموحة اختياراً منطقياً بالنسبة لمهرجان مالمو الذي يحاول منذ بدايته تسليط الضوء على كل ما هو مميز في السينما العربية".

وجاء اختيار تونس لتكون ضيف الشرف بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما، إذ وقّع الطرفان بروتوكول تعاون يضم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يستضيفها المهرجان، بما في ذلك مشاركة 5 أفلام طويلة و4 أفلام قصيرة.

كما يشمل برنامج ضيف الشرف إقامة معرض صور وندوة بعنوان "السينما التونسية بين الماضي والحاضر"، إضافة إلى حضور وفد من صناع ومسؤولي السينما التونسية ومشاركتهم في منتدى سوق مالمو.

يذكر أن مصر كانت ضيف شرف الدورة السابقة من المهرجان.