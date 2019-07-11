أطفال مسرح الأتينيه يَطرَحون مُشكِلة العَصر في أوتلاندر

بدعوة من مؤسسة جورج ن. افرام قدّم طُلاّب وِرَش الدراما في مسرح الأتينيه- جونية عرضأ رائعاً لمسرحية أوتلندرOutlander) ) بإشراف وإخراج أنطوانيت معّاز التي اقتَبستها عن فيلم “جومنجي” الشّهير وعملت على إضافة نكهة خاصة على مضمونها وعلى لوحاتها الاستعراضية التي فاجأت الحضور بالمستوى التمثيلي العالي للطلاب الذين يُبرِزون طاقاتهم ومواهبهم التمثيلية سنة بعد سنة.

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استّهل العرض الذي حضره حشد من أهالي الطلاب وعدد كبير من أطفال مؤسسات وجمعيات خيرية عدّة وعلى رأسهم رئيسة مؤسسة جورج ن. افرام السيدة رانيا افرام الخوري بالنشيد الوطني اللبناني.

يحرِص القَّيّمون على مسرح الأتينيه على أهمية فن المسرح وعلى أهمية اختيار موضوع المسرحية التي تضيء على مشكلة العصر وهي خطورة الألعاب الإلكترونية وتأثيرِها السّلبي على الأطفال والمجتمع.

كما يهدف هذا المسرح على تقديم أعمال تَجمع التّسلية بالتوعية وتسلّط الضوء على القِيَم الإنسانية الهادفة، ويهتّم بتأمين السعادة والرَفاه للأطفال .