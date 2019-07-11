صور جديدة من فيلم الرعب المنتظر "IT: Chapter 2"

نشرت مجلة "Entertainment Weekly" الإخبارية، بعض الصور الجديدة من فيلم الرعب والإثارة القادم "IT: Chapter 2"، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 6 سبتمبر المقبل 2019.

الفيلم الذي من إخراج "أندريس موسشيتي"، وكتب السيناريو الخاص به كل من "جار دوبرمان"، و"ستيفن كينج"، يشارك في بطولته كل من النجوم "جيسيكا شاستاين، وبيل سكارسجارد، وجيمس مكافوي، وصوفيا ليليز، وجيدين ليبرهير، وبيل هادير، وفين وولفارد، وجيرمي راي تايلور، وجاك جوايزر، وجيمس رانسون، ونيكولاس هاميلتون، وزافييه دولان" وغيرهم.

وتدور قصة الفيلم بعد سبعة وعشرين عاما من لقاء "نادي الخاسرين" مع بيني وايز، المهرِّج المرعب، يقرر أعضاء النادي تجميع أعضائه، والعودة إلى مسقط رأسهم لمواجهة (الشيء) من جديد.

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