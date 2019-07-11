برومو فيلم "الخبيثة: عشيقة الشر" يحقق 4 ملايين مشاهدة

حقق بروومو فيلم "Maleficent Mistress of Evil" الذى تقوم ببطولته النجمة العالمية "إنجلينا جولي"، 4 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك فى 24 ساعة فقط.

وشارك "إنجلينا جولي"، فى بطولة فيلم "Maleficent: Mistress of Evil"، عدد كبير من نجوم هوليوود، أبرزهم "آيلي فانينج، وشويتال أجيوفورو، وجونو تامبل، وتيريزا ماهونى، وهاريس ديكنسون".. وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى "ميلفيسنت" على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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