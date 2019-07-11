أحمد فلوكس يحقق أمنية طفل مصاب بـ "السرطان"

القاهرة - لايف ستايل
حرص الفنان أحمد فلوكس، على تلبية طلب الطفل محمود الذي يتلقى العلاج بمستشفى 57357 وتمنى مقابلته قبل إجرائه عملية خلال الفترة المقبلة.
وزار فلوكس، محمود بصحبة ابنه سيف ونشر فيديو في أثناء خروجه في نزهة لتناول الغداء قائلا: "معايا مفاجأة.. خارج النهاردة مع شخص عزيز على قلبي خرجت مع محمود البطل وطلب منه أن يلقي التحية على متابعيه عبر صفحته على الإنستجرام، وطلب من جمهوره الدعاء له متمنيًا له الشفاء وشاركه غناء أغنية أنا أبن مصر".
يذكر أن آخر عمل سينمائي للفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر"، الذي يعرض حاليا بدور السينما، ويشاركه البطولة الفنان أحمد عز، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمود حجازي، أمير صلاح، وهند صبري ومن إخراج شريف عرفة.
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