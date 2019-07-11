انتهاء تصوير مشاهد ولاد رزق 2 لعرضه في عيد الأضحى

أنهى فريق عمل الجزء الثاني لفيلم «ولاد رزق»، تصوير مشاهدهم كافة ليلة أمس، في أحد الفيلات، حيث كان يستكمل فريق العمل تصوير المشاهد خارجيًا.

شارك في تصوير آخر مشاهد الفيلم، كلًا من: خالد الصاوي، باسم سمرة، أحمد داوود، وآخرون، وحرص صناع الفيلم على التقاط الصور والاحتفال عقب انتهاء التصوير.

ودخل الفيلم المراحل الإنتاجية الأخيرة من مونتاج وميكساج وغيرها، تمهيدًا لعرضه في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، إذ بدأ صناع الفيلم في الترويج له بنشر أفيشاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تدور أحداث الفيلم حول أربعة أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم ولكن بعد فترة يقرر التوبة.

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ويشارك فى بطولة الفيلم "أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، وخالد الصاوي، ونسرين أمين"، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، وإياد نصار، وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

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