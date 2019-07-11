شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. عرض فيلم الممر فى دور العرض السينمائى بالمملكة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تطبيقات السينما فى السعودية، عن عرض الفيلم المصرى "الممر"، مساء اليوم، الخميس، بدور العرض السينمائى فى المملكة.

وقال حساب سينما Cinema Guide عبر تويتر: "جديد السينما السعودية هذا الأسبوع فيلم الممر، حرب قوات الصاعقة فى سيناء بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، يعرض للعائلة والرجال وفى قاعات مختلطة لمن هم أكبر من 15 عاما".



الممر

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فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، ضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه، بعد خمسة أسابيع من عرضه منذ موسم عيد الفطر المبارك.